Вакарчук назвав головний ризик соцмереж

Соціальні мережі зменшили відстані, але й роз’єднали людей. У соцмережах користувачі завжди бачать те, що пропонує програма, вона підбирає музику, фільми, політичні новини, інформацію і навіть "друзів", виходячи з попередніх вподобань.

Про це пише лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у своєму блозі.

Він наголошує, що це зручно, однак поступово це впливає на особисте уявлення про світ.

"Коли в реальному світі ми зустрічаємо когось з іншим світоглядом, ми не просто не погоджуємося з ним чи нею, ми точно знаємо, що ця людина неправа. Бо ж цілий світ навколо нас думає однаково! А значить все, що інакше – відхилення або шизофренія. Або більше – свідома диверсія. І ось тут криється найголовніша небезпека: в якийсь момент ми вже не можемо відділити просто не прийнятну для себе точку зору не лише від невігластва, а й від справжньої інформаційної диверсії", – пише Вакарчук.

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Він додає, якщо проаналізувати інформацію у реальному світі і ту, яку отримуємо в соцмережах, можна перестати довіряти будь-якій інформації, новинам і навіть друзям.

"Ми стаємо самотніми і розгубленими немовлятами в реальному світі. І ми тікаємо назад до віртуального світу. Там ми знову – могутні, святі та мудрі одночасно. І, як наркоман залежний від опіуму, ми тільки там почуваємо себе впевнено", – вважає музикант.