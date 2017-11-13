Поліція завершила посилене патрулювання у Києві

У Києві поліція завершила заходи щодо посиленого режиму несення служби.

Про це в коментарі УНІАН повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик.

«Відпрацювання, яке анонсував голова Нацполіції, завершилося. Вони були введені 2 листопада та завершилися 12 листопада», – заявила вона.

У свою чергу начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко в ефірі одного з телеканалів зауважив, що заходи безпеки в столиці тривають постійно.

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«Ми перевіряємо усі підозрілі предмети. Поліція закликає громадян повідомляти правоохоронні органи, якщо такі предмети будуть помічати», - додав він, зауваживши, що «вчора було два таких випадки в районі залізничного вокзалу, коли знаходили підозрілі предмети і поліція їх відпрацьовувала».

«Ми вчора після вилучення вибухівки посилили патрульні наряди, залучили 200 військових Нацгвардії, які патрулювали метрополітен. Такі заходи постійно здійснюються, постійно є обмін інформацією з СБУ, іншими правоохоронними органами», - зауважив Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у Києві та області поліція заступила на посилене патрулювання міста.

Згідно з наказом голови Національної поліції України Сергія Князєва, особовий склад Києва та Київської області працював у посиленому режимі 10 днів.