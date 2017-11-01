Київська поліція після вбивства Окуєвої переходить на посилений варіант несення служби

17:15, 01 листопада 2017
Суспільство
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У поліції зазначили, що комплексні профілактичні заходи спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації в Києві та області.

На вулицях збільшено кількість нарядів поліції / фото УНІАН

У зв’язку із ускладненням оперативної обстановки, пов’язаним зі скоєнням тяжких та особливо тяжких злочинів, та задля забезпечення безпеки громадян правоохоронці у м. Києві та Київській області відучора несуть службу в посиленому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Таке рішення було прийнято керівником Нацполіції на фоні вчинення на території Київщині ряду тяжких злочинів з використанням зброї та вибухівки.

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«У першу чергу, посилені заходи спрямовані на забезпечення безпеки наших громадян. Тому прошу з розумінням поставитися до збільшення присутності поліцейських на вулицях, вокзалах, аеропортах, на в’їздах-виїздах з Києва та області, у місцях масового перебування людей», - наголосив Сергій Князєв.

У поліції зазначили, що комплексні профілактичні заходи спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації в Києві та області, протидію злочинності, діяльності організованих груп та злочинних організацій, розкриття тяжких та особливо тяжких резонансних злочинів, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї.

На вулицях збільшено кількість нарядів поліції, несуть службу мобільні групи, до складу яких увійшли працівники патрульної поліції, кінологи, оперативники та інших підрозділів.

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Теги: #поліція києва#криміногенна ситуація в Україні