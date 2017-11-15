Переважають економічні страхи: соціолог розповіла, чого бояться українці

В Україні прослідковується динаміка страхів громадян. Соціологи зазначають, що за останні роки срахи українців були по’язані із втратою роботи або іншими економічними негараздами.

Про це розповіла соціолог та директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна, передає «Главред».

"Питання про страхи українців входить до щорічного моніторингу Інституту соціології, тому можна простежити динаміку. Насправді всі роки існування України найбільші страхи були економічні - зростання цін, втрата роботи, закриття підприємств. Звичайно, після агресії Росії в 2014 році різко вперше з'явився і зріс страх військових дій. Але в міру стабілізації ситуації він дещо відступив, і зараз абсолютно переважають економічні страхи. Більш того, стабільно тримається страх голоду, досягаючи 30%, а в деякі попередні роки це т страх поділяли 50% ", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, в кінці літа серед основних страхів українців переважали економічні: зростання цін, безробіття, невиплати заробітних плат та пенсій.