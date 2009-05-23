В Іллічівському порту затримали 113 кг ювелірних виробів

Співробітники Управління СБУ і Південної регіональної митниці викрили двох підприємців у спробі провезти до України через Іллічівський порт 13,5 кілограма ювелірних виробів із золота з дорогоцінним камінням і більш як 100 кілограмів прикрас.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, підозрюваних, - громадянина України і громадянина Туреччини – затримано. За попередньою оцінкою, вартість затриманої партії контрабанди становить понад 2 млн. 125 тис. грн.

За даними СБУ, коштовності «планували продати через структуру, яка має відповідну ліцензію і дозвіл на виготовлення і збут ювелірної продукції». СБУ підозрює, що згадані громадяни були учасниками міжнародного злочинного угруповання.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею ч.2 ст.201 КК України (контрабанда). Вирішується питання про оголошення в розшук ще двох підозрюваних осіб у цій справі.