Українці створили програму, яка знаходить найдешевший квиток з усіх авіаліній світу (відео)
00:20, 20 листопада 2017Суспільство
5219 0
Програма Airtrack моніторить 98% всіх авіакомпаній світу і по месенджеру "Телеграм" буде надсилати самі бюджетні варіанти.
Два українці створили програму, яка знаходить найдешевший квиток з усіх авіаліній світу.
Програма Airtrack моніторить 98% всіх авіакомпаній світу і по месенджеру "Телеграм" буде надсилати самі бюджетні варіанти.
Розмовляє бот поки тільки на трьох мовах - українською, російською та англійською.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter