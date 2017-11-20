Українці створили програму, яка знаходить найдешевший квиток з усіх авіаліній світу (відео)

Два українці створили програму, яка знаходить найдешевший квиток з усіх авіаліній світу.

Програма Airtrack моніторить 98% всіх авіакомпаній світу і по месенджеру "Телеграм" буде надсилати самі бюджетні варіанти.

Розмовляє бот поки тільки на трьох мовах - українською, російською та англійською.