У Житомирі близько 500 людей взяли участь у мітингу-реквіємі із вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 18 годині на центральній площі Житомира зібралося близько 500 людей. Участь у заході взяли заступники голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута та Олексій Ясюнецький, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, держслужбовці, студенти та активісти житомирського Євромайдану.

Захід розпочався о 18.00 годині на майдані Корольова. Його учасники спільно виконали Гімн України, помолилися та поклали лампадки до меморіалу Героям Небесної cотні. Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання загиблих Героїв Небесної сотні.

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Також перед присутніми виступили: оркестр, пластуни та колектив «Джерельце». Далі, о 19 годині, бажаючі виступали під час "вільного мікрофону", а також неформально спілкуватися біля «палаючої бочки».

Загалом же, у Житомирі сьогоднішній захід - День Гідності та Свободи - пройшов у форматі спогадів про три українські революції в Україні - 1917, 2004-2005 та 2013-2014 років. Розпочався він вранці об 11 годині відкриттям у Житомирській міській раді виставки «Три революції».

Спілкуючись з журналістами увечері після мітингу-реквієму із вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, Сухомлин, зокрема, зазначив, що такі заходи, як сьогодні, повинні організовувати самі житомиряни, а не влада, що і відбулося цього разу. Так, коментуючи журналістам той факт, що сьогодні у Житомирі не було офіційних виступів керівників влади, він сказав, що так і мало бути.

"Це – дуже правильно, я вважаю, оскільки не влада була ініціатором революцій, про які сьогодні йшла мова і сьогоднішній захід не повинна була організовувати влада, щоб це не було формальністю. Саме ті люди, які вийшли на Майдан і місяці провели на Майдані - саме вони мають право на організацію цього заходу", – зазначив він.