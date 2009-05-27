Фонд Ахметова отримав відзнаку за розвиток музеїв

Спеціальну відзнаку оргкомітету у номінації «За розвиток музейної справи» отримав фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» в рамках Четвертої Всеукраїнської акції «Музейна подія року». Про це УНІАН повідомили у прес-службі фонду.

Організаторами «Музейної події року» є Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» та ГО «Український центр розвитку музейної справи». Участь у церемонії нагородження взяли голова Наглядової ради Фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО та міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН.

К.ЮЩЕНКО привітала усіх музейників – переможців цьогорічної Події року, а також благодійників, спеціально відзначених журі за внесок у розвиток музейної справи: «Ваші музеї – це справжні «машини часу», завдяки яким ми, відвідувачі, переносимося в минуле і можемо подивитися на нього власними очима, оцінити його, використати його уроки для подальших рішень та розвитку».

Переможцями серед музеїв стали Національний науково-дослідний реставраційний центр України з виставковим проектом «Відроджені шедеври з музейних скарбниць України» (1-е місце, 25 тис. грн.), Національний музей історії України з міжнародним виставковим проектом «Україна – Швеція: на перехрестях історії (ХVII-XVIII ст.)» (2-е місце, 15 тис. грн..), Дніпропетровський історичний музей імені Дмитра Яворницького із Другим всеукраїнським музейним фестивалем «Музеї у сучасному поліетнічному світі» (3-е місце, 10 тис. грн.)

Окрім Фонду Р.Ахметова «Розвиток України», спеціальні відзнаки оргкомітету отримали Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» (м. Батурин), Міжнародний виставковий проект «Українська православна ікона Росії, України, Білорусі», Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Проект «200 років алюмінію», Миколаївський обласний краєзнавчий музей, Міжнародний проект «МАТРА / Музеї України».

Фонд «Розвиток України» працює у напрямку збереження культурного надбання, реставруючи Будинок митрополита Національного заповідника «Софія Київська» та Національний музей архітектури і побуту в Пирогові. Загальний бюджет обох проектів за минулий рік складає 23 млн. грн.

Олеся ОСТРОВСЬКА - керівник напрямку «Культурне надбання» Фонду Р.АХМЕТОВА - зазначила: «Ми працюємо над відновленням і розвитком перлин української архітектури. І ми дуже горді, що завдяки Фонду всього за кілька років вдалося повністю реставрувати визначну пам’ятку українського бароко – Будинок митрополита в Софії Київській. І не тільки реставрувати, а й започаткувати тут блискучу виставкову програму. Першої ластівкою стала виставка скульптури з колекції Людовіка XIV, що її представив в Києві паризький Лувр. Інший наш проект, який вимагає тривалої і копіткої роботи, - відновлення Національного музею народної архітектури та побуту в с. Пирогів. Надіємося завершити його впродовж найближчих двох років. І ми надзвичайно вдячні журі «Музейної події року» за таку високу оцінку – це для нас величезна честь».