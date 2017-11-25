У Житомирі вшанували жертв Голодомору

У Житомирі біля пам'ятника "Сумуючий янгол" сьогодні відбувся мітинг-реквієм.

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався о 15. 30 на Путятинському майдані.

У ньому взяли участь громадяни, представники партій і громадських організацій, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, духовенство.

Під час вшанування відбувся молебень та покладання лампадок до пам’ятника. Жертв голоду та комуністичних репресій вшановано хвилиною мовчання. Також присутні поклали квіти до пам'ятника "Сумуючий янгол".

Перед присутніми виступив один із очевидців подій голодомору та поділився спогадами. Він нагадав, що сьогодні в Україні вшановують пам`ять загиблих внаслідок штучного голоду, створеного радянською владою заради знищення українського селянства. Також у день жалоби по Житомиру та Житомирській області приспущені державні прапори, а розважальні заходи - обмежені.

Окрім цього, о 16.00 годині житомиряни та жителі області долучилися до загальноукраїнської хвилини мовчання та акції «Засвіти свічку» на вшанування пам’яті жертв голодоморів як геноциду українського народу. Для цього у Житомирі та Житомирській області містяни із настанням темряви запалили і поставили свічки на підвіконня так, щоб вогонь було видно з вулиці – на знак скорботи і пам’яті про мільйони загублених життів наших співвітчизників.

Читайте такожВ Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років

***Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Щороку Український інститут національної пам’яті пропонує спеціальну тему Дня для підкреслення певного аспекту цієї трагедії. Цьогоріч такою темою є «Голодомор - помста за свободу, помста за революцію».

У Києві та інших містах України сьогодні проходять жалобні заходи із вшанування пам’яті жертв Голодоморів.