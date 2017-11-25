У Конотопі спаплюжили пам’ятник жертвам Голодомору

У місті Конотоп Сумської області пам’ятник жертвам Голодомору зловмисники облили речовиною, схожою на машинне мастило.

Читайте такожВ Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 роківВідео пам’ятника на своїй сторінці у Facebook виклав начальник управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Вадим Фещенко.

«Це не просто акт вандалізму, це – акт сепаратизму», – написав посадовець, назвавши зловмисників «нелюдами».

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Сумській області, інформацію про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться перевірка.