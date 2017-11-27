На Житомирщині провели екскурсії для людей з порушенням зору

Жителі Житомирщини з порушенням зору в рамках гранту від облдержадміністрації подорожували регіоном.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 11 та 25 листопада екскурсанти зі спеціально підготовленими гідами побували у Бердичеві та селі Городське Коростишівського району.

Читайте такожУ Житомирському перинатальному центрі впровадили сучасну інформаційну систему "Доктор Елекс", придбавши нову техніку

Екскурсії відбулися у рамках грантового проекту «Відкриваємо світ для себе», який реалізовує обласна громадська організація «Житомирська обласна спілка інвалідів культури та мистецтва».

«Для незрячих людей це була дійсно унікальна можливість познайомитися з історією Житомирщини, оскільки екскурсії проводили гіди, які пройшли спеціальне навчання з аудіодискрипції. Екскурсії для таких людей – особливі, бо вони потребують більше зусиль – потрібно словами детально окреслити те, що інші можуть побачити. Однак у гідів все вдалося, і учасники заходів були задоволені», – розповіла УНІАН керівник цього проекту Валентина Позняк.

Так, у Бердичеві екскурсанти відвідали монастир Босих Кармелітів та поспілкувалися з отцем Рафаїлом.

«Також вони почули органну музику, потім побували у костелі Святої Варвари, де вінчався Оноре де Бальзак, у музеях історії Бердичева, єврейської культури та Джозефа Конрада. Крім того, дорогою до Бердичева гід розповідав учасникам екскурсії про німецьке кладовище, про ставку Гітлера та інші історичні місця», - зазначають в облдержадміністрації.

Ще одна група людей з порушеннями зору відвідала Городське Коростишівського району. Там вони побували у монастирі, у навчально-мистецькому центрі «Дивосвіт трипілля» та культурно-мистецькому центрі «Поліська хата».