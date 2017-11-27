Українці намагалися незаконно переправити через кордон громадянина РФ
Двоє громадян України намагалися незаконно переправити через державний кордон громадянина Росії. Стосовно всіх трьох затриманих були складені адмінпротоколи.
Двоє українців намагалися незаконно переправити через державний кордон громадянина Росії. Про це в коментарі "112 Україна" розповів помічник голови ДПСУ Олег Слободян.
За словами Слободяна, росіянин насправді є уродженцем України і сам попросив своїх знайомих посприяти перетину кордону нелегальним шляхом.
"Цей громадянин насправді є уродженцем Житомирської області, він довгий час працював у Росії в Тюмені і боявся повертатися в Україну легальним шляхом, так як був заляканий у тому числі російською пропагандою і попросив своїх знайомих, які проживають поблизу кордону, щоб вони надали йому допомогу саме в переході кордону нелегально. Під час цієї допомоги прикордонники затримали двох громадян України, які сприяли в переміщенні даного громадянина РФ і самого росіянина. Встановлені особи і тих, хто допомагав громадянинові РФ, і його особистість також встановлена", - заявив Слободян.
Стосовно всіх трьох затриманих були складені адмінпротоколи.
"На даний момент у відношенні цих громадян склали необхідні адміністративно-процесуальні документи, справу буде передано в суд, який вже буде вибирати міру відповідальності даних громадян", - констатував Слободян.