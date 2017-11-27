Українці намагалися незаконно переправити через кордон громадянина РФ

Двоє українців намагалися незаконно переправити через державний кордон громадянина Росії. Про це в коментарі "112 Україна" розповів помічник голови ДПСУ Олег Слободян.

За словами Слободяна, росіянин насправді є уродженцем України і сам попросив своїх знайомих посприяти перетину кордону нелегальним шляхом.

"Цей громадянин насправді є уродженцем Житомирської області, він довгий час працював у Росії в Тюмені і боявся повертатися в Україну легальним шляхом, так як був заляканий у тому числі російською пропагандою і попросив своїх знайомих, які проживають поблизу кордону, щоб вони надали йому допомогу саме в переході кордону нелегально. Під час цієї допомоги прикордонники затримали двох громадян України, які сприяли в переміщенні даного громадянина РФ і самого росіянина. Встановлені особи і тих, хто допомагав громадянинові РФ, і його особистість також встановлена", - заявив Слободян.

Стосовно всіх трьох затриманих були складені адмінпротоколи.

"На даний момент у відношенні цих громадян склали необхідні адміністративно-процесуальні документи, справу буде передано в суд, який вже буде вибирати міру відповідальності даних громадян", - констатував Слободян.