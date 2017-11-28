Будете мати справу з нами: ультрас зупинили автобус "Шахтаря" і поставили гравцям ультиматум (відео)

Представники фанатських угруповань Kharkiv City Patriots, донецької The Club і організації націоналістів «Національний корпус» зупинили автобус «Шахтаря» біля стадіону «Металіст» для розмови з футболістами, як повідомляє Tribuna.com.

Ультрас поговорили з Тарасом Степаненко, Андрієм П'ятовим і Ярославом Ракицьким про позиції клубу по відношенню до війни.

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Фанати пообіцяли – якщо футболісти не одягнуть футболки на підтримку наших військових перед завтрашнім матчем Кубка України з «Вересом», будуть мати справу з ними і «Шахтарю» доведеться повернутися в Донецьк.

Тарас Степаненко пообіцяв, що команда вийде в футболках. Андрій П'ятов додав, що гравці багато допомагають українським військовим, просто роблять це не публічно. Ярослав Ракицький у розмову практично не втручався.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" не міг що-небудь і кому-небудь забороняти на матчі "Олімпік" - "Шахтар" згідно реглменту змагань, так як був гостьовою командою в даній грі.