З 4 грудня на Житомирщині проходитиме Всеукраїнський тиждень права (фото)

З 4 грудня на Житомирщині проходитиме Всеукраїнський тиждень права.Про це УНІАН повідомли у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, заступник начальника відділу Головного територіального управління юстиції у Житомирській області Олена Шабінська, сьогодні у Житомирі поінформувала про проведення в грудні 2017 року Всеукраїнського тижня права.

" З 4 до 10 грудня в області проходитимуть заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру, що спрямовані на підвищення рівня правової культури, поширення знань про права та свободи людини, серед яких: прес-конференція, засідання за круглим столом, Всеукраїнський урок «Права людини», проведення навчань працівників установ та організацій, профілактичні рейди, зустрічі із засудженими, тощо",- сказала вона.

Окрім цього, начальник Головного територіального управління юстиції у Житомирській області Олександр Грабар ознайомив присутніх із загальнонаціональним проектом Міністерства юстиції «Я маю право!».

«Основна мета цього проекту – просвітницька робота, адже багато українців не знають своїх прав і не вміють скористатися тими можливостями, які гарантовані законодавством», – зазначив Грабар.

Він уточнив, що цей проект реалізується у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та територіальними органами юстиції за підтримки USAID «Нове правосуддя» та іншими донорами. Він передбачає навчання конкретних категорій українців щодо їх прав, якими вони володіють.

У рамках проекту Міністерством юстиції визначено перші три блоки, в яких здійснюється просвітницька робота: захист права власності, врегулювання спорів без звернення до суду, освіта без корупції.