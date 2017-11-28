Завтра суд у Москві розгляне продовження арешту викраденим українським прикордонникам

Завтра Лефортовський районний суд Москви розгляне клопотання слідства про продовження строку арешту двом українським прикордонникам Богдану Марцоню і Ігорю Дзюбаку, викраденим на кордоні України і Росії в Сумській області.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, засідання призначено на 17.00 мск.

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

У той же час у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

12 жовтня стало відомо, що ФСБ РФ обвинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.

Наприкінці жовтня двох українських прикордонників, викрадених на кордоні з РФ у Сумській області, доставили в Москву, в СІЗО "Лефортово".