"Дякуємо владі за те, що нас не забули. І ми не забудемо": "Квартал 95" прокоментував заборону серіалу "Свати"

Студія "Квартал 95" виступила з офіційною заявою щодо заборони серіалу "Свати" в Україні.

У студії вважають заборону 6 сезонів "Сватів", які були відзняті у період від 2008 до 2013 роки, абсурдним рішенням, яке суперечить здоровому глузду, передає ТСН.

"Спекуляції на псевдопатріотичні теми на адресу "Сватів" безпідставні. Студія "Квартал 95" неодноразово заявляла про свою громадянську позицію, ми - за вільну і незалежну Україну, в якій відстоюють громадянські права і демократичні свободи. Але не порушують їх", - наголосили у "Кварталі 95".

Зазначається, що "Свати" - це український серіал, який знімався в нашій країні, давав роботу сотням українських кінематографістів, поповнював державний бюджет України.

Читайте такожСеріал "Свати" можуть повернути з іншим актором

Також у студії нагадали, що це серіал, нагороджений численними професійними преміями в Україні та світі - 12 премій "Телетріумф", нагороди "Телезірка", участь у престижних міжнародних фестивалях, високі рейтинги.

Крім того, у заяві йдеться, що це серіал, який люблять мільйони людей. Саме вони чекали продовження "Сватів".

"Ми будемо відстоювати наші права в міжнародних судових інстанціях доти, доки не буде сформована чітка і прозора система регуляції кінематографічної і телевізійної галузей в Україні. Хто і на якій підставі приймає рішення про те, кого вносити в список осіб, що представляють загрозу національній безпеці України? Хто приймає рішення про відкликання прокатних посвідчень? Чому в цій схемі простежується вибірковий підхід? У Мінкульті, СБУ, Нацраді і РНБО немає відповідей на ці запитання. Є тільки "чорний" список, в якому завтра може опинитися будь-хто. Цим списком зручно маніпулювати, використовуючи його в недобросовісній конкурентній боротьбі або в політичній грі", - висловлюють обурення у "Кварталі 95".

"Ми дякуємо всім, хто нас підтримав. Вас багато – діячів кіно, акторів, продюсерів, журналістів, блогерів, воїнів АТО, звичайних глядачів. Ми дякуємо владі, за те, що нас не забули. І ми не забудемо", - підсумовується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу «Свати».

Раніше Служба безпеки України прийняла рішення про заборону в’їзду терміном на три роки Добронравову, зірці серіалу "Свати".

Згодом український шоумен, актор, зірка "95 Кварталу" Володимир Зеленський записав емоційне відеозвернення щодо можливої заборони серіалу "Свати" в Україні.