У пікетуванні Кабміну візьмуть участь близько тисячі гірників

Пікетування Кабінету міністрів України працівниками орендних вуглевидобувних підприємств Донецької області почнеться в Києві вранці 2 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центрального комітету профспілки працівників вугільної промисловості України (ППВП), в акції протесту братимуть участь близько однієї тисячі працівників трьох підприємств - АП «Шахтоуправління ім. В. Чапаєва», ЗАТ «Шахта «Ждановська» і ТОВ «Шахта «Рассвет».

«Гірники цих підприємств приїдуть особисто вимагати від уряду примусити монополіста вугільного ринку - ДП «Вугілля України» - виконувати свої зобов`язання відповідно до укладених договорів і відновити прийом вугілля, видобутого шахтами, не підлеглими Мінвуглепрому», - підкреслили в прес-службі.

Гірники також вимагатимуть надати підприємствам додаткові квоти, не урізуючи квот шахт галузевого міністерства, на відвантаження твердого палива в ДП «Вугілля України».

У ППВП зазначили, що протестувальники мають намір не знімати «облогу» Кабміну протягом трьох днів, але якщо їхня вимога не буде виконана за ці дні, готові стояти «хоч усе літо». Шахтарі добиватимуться зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, щоб «особисто розповісти про свої проблеми, оскільки на письмові звернення, колективні листи й телеграми немає ніякої реакції», констатували у ППВП.

У прес-службі також проінформували, що 28 травня перший заступник міністра вугільної промисловості Сергій ОФІЦЕРОВ повідомив керівництво ППВП, що на засіданні Ради оптового ринку вугільної продукції ухвалено рішення про виділення квот на відвантаження твердого палива в ДП «Вугілля України», видобутого на АП «Шахтоуправління ім. В. Чапаєва». Згідно з даним рішенням, ДП «Вугілля України» готове придбати по 2,5 – 2,7 тис. тонн вугілля «чапаєвців» щомісячно, але діяти дана квота буде тільки в травні й червні ц.р.

Проте, на думку голови ППВП, народного депутата від Партії регіонів Віктора ТУРМАНОВА, суми, вирученої від продажу 2,5 тис. тонн вугілля шахтоуправлінню ім. В. Чапаєва вистачить лише на оплату спожитої електроенергії за один місяць.

«Шахтам «Ждановська», «Рассвет» і шахтоуправління ім. В. Чапаєва, щоб лише виплатити зарплату, розрахуватися з комунальними боргами, сплатити оренду й провести податкові платежі та обов`язкові відрахування щомісячно необхідно реалізовувати 60 тис. видобутого вугілля», - підкреслив В.ТУРМАНОВ.

Крім того, у зв`язку з такою критичною ситуацією в країні з реалізацією вугілля В.ТУРМАНОВ висловив переконання, що рішення уряду розпродати українські шахти призведе до повного знищення вітчизняного вуглепрому».

«Якщо сьогодні вуглевидобувні підприємства, що знаходяться в держвласності, узяті в оренду трудовими колективами, не можуть реалізувати вугілля, то після продажу шахт у приватну власність навіть «віртуальний» державний ринок вугілля для них буде закритий», - зазначив В.ТУРМАНОВ.