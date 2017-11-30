Концерт репера Басти в Києві скасували

16:55, 30 листопада 2017
Суспільство
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Незважаючи на заборону в'їзду реперу, організатори не поспішали отмнять концерт. Більшість квитків на захід були розпродані.

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Концерт російського репера Басти (справж. ім'я Василь Вакуленко), який мав відбутися в Києві 1 грудня, скасовано. Про це повідомляється на сторінці клубу Stereo Рlaza в Facebook.

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"Концерт Басти в Києві в Stereo Plaza скасовано у зв'язку із забороною в'їзду на територію України. Всі раніше придбані квитки підлягають поверненню у квиткових касах. Порядок і терміни повернення будуть оголошені окремо в понеділок, 4 грудня", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що незважаючи на заборону в'їзду реперу, організатори не поспішали отмнять концерт. Більшість квитків на захід були розпродані.

Нагадаємо, що СБУ заборонило Басте в'їзд в Україну на три роки.

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Теги: #концерт Басти у Києві#концерт Басти скасовано