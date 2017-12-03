У Києві на пішохідному переході збили сина Вірастюка (відео)

У Києві на пішохідному переході невідомий на автомобілі збив старшого сина українського силача, володаря титулу "найсильніша людина світу" Василя Вірастюка - Адама - і зник з місця аварії.

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Про це сам спортсмен повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, ДТП сталося в суботу, 2 грудня, близько шістнадцятої години.

"Адам рухався з вулиці Івана Кудрі, переходив світлофор на бул. Лесі Українки, на свій зелений знак (для пішохода). В той момент автомобіль сірого кольору, попередньо Toyota Corolla, не пропустивши пішохода (тобто Адама), рухається далі, збиває його, зупиняється на 2-3 секунди і зникає...", - зазначив Вірастюк і закликав можливих свідків ДТП надати йому інформацію про автомобіль.

"З Адамом зараз вже все добре. У нього була часткова амнезія (втрата пам'яті). Ввечері ми були на огляді у нейрохірурга, де провели обстеження, зробили МРТ", - додав спортсмен.