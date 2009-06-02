Шестеро поранених у відділенні Ощадбанку - у важкому стані

Кількість постраждалих у результаті вибухів у філії Ощадбанку в Мелітополі становить 25 осіб, з них шестеро - у важкому стані.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, який перебуває на місці події, Микола ФРОЛОВ.

"Загалом постраждали 25 людей - це остаточні дані. Двоє постраждалих - діти. Стан здоров`я шістьох постраждалих кваліфікується медиками як "важкий". Усі "важкі" - дорослі", - повідомив М.ФРОЛОВ.

За його словами, представники силових структур (на місці події зараз перебувають прокурор Запорізької області, начальник Запорізького главку міліції і начальник УСБУ в Запорізькій області - УНІАН) на даний момент ще не визначились з кваліфікацією події.

"Зараз керівники силових структур на нараді, і за якою статтею Кримінального кодексу буде порушено кримінальну справу буде відомо тільки після її завершення", - повідомив М.ФРОЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Мелітополі, на проспекті 50 років Перемоги, 36/1, в приміщенні відділення Ощадбанку, на першому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку сталося, за даними МНС, два вибухи.