"Дуже пухнаста": організатори заявили, що головна ялинка країни краща за минулорічну

Процес встановлення головної новорічної ялинки країни на Софійській площі в Києві триватиме до двох днів, після чого її прикрасять гірляндами та іграшками.

Про це УНІАН повідомила представник організаторів культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії» Надія Тутенко.

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«Вже розпочато підготовчі роботи. Один-два дні триватиме встановлення, тобто сьогодні-завтра. І потім поступово будемо прикрашати. Можливо, десь на вихідних почнемо прикрашати ілюмінацією, а після цього іграшками», – сказала вона.

«Ялинка дуже пухнаста, гарна. Буде значно краща, ніж минулого року», - додала Тутенко.

Як відомо, ялинка прибула на Софійську площу в Києві сьогодні вночі. До передмістя столиці вона була доставлена вчора вранці, але через завантаженість доріг проїзд автошляхами столиці вдень був проблематичним. Тому до кінцевого пункту призначення вже через територію Києва її везли вночі.

Як повідомляв УНІАН, головну новорічну ялинку країни зрубали 2 грудня поблизу міста Богородчани Івано-Франківської області. Її висота становить 28,5 метра, діаметр крони досягає 7 метрів. Головній новорічній ялинці понад 90 років. Вона вже не росла і підлягала плановій рубці.

Урочисте відкриття головної ялинки країни заплановано на 19.00 19 грудня в День Святого Миколая. Перші новорічні локації у рамках культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії» відкриються 16 грудня і працюватимуть до 14 січня 2018 року на Софійській та Михайлівській площах, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вул. Алли Тарасової).