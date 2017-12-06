Головну новорічну ялинку привезли на Софійську площу (фоторепортаж)

До столиці, нарешті, прибула різдвяна ялинка. Про це пишуть організатори зимових свят Folk Ukraine в Facebook.

Ще учора, 5 грудня, її довезли до Києва, але цілий день вантажівка з деревом простояла на КПП через заборону патрульної поліції в'їжджати до Києва.

І ось ялинку доставили до Софійської площі.

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"Поки ви літали у снах, наша зелена красуня вже прибула до Києва. Це була довга, зворушлива і наповнена чарами подорож. Спасибі всім, хто супроводжував її в столицю і дбав про безпеку. Зовсім скоро ялинка засяє вогнями і ми зануримося в новорічну казку," - повідомили організатори.

Раніше повідомлялося, що Новий рік у центрі Києва цьогоріч буде "неоновим". Головною окрасою стане ялинка заввишки 30 метрів, прикрашена метровими ліхтарями, що триматимуться на канатах. Тисяча іграшок і 3,6 км гірлянд будуть кожного дня світитися іншими кольорами.