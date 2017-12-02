На Вінниччині відкрили фізіотерапевтичну клініку і клініку медичної реабілітації та санаторного лікування

У Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону відбулось відкриття нового сучасного лікувального корпусу, в якому будуть функціонувати Клініка медичної реабілітації та санаторного лікування та Фізіотерапевтична клініка. Актуальність розвитку цих напрямів медичної допомоги обумовлено викликами сучасності, подіями на Сході України й необхідністю розвитку системи медичної реабілітації учасників АТО.

Окрім того, медична реабілітація є одним із відокремлених видів медичної допомоги, що формується на теренах сучасної медицини, і тому вимагає створення нових спеціалізованих комплексів, спрямованих на відновлення фізичного, психічного стану людини та її соціальної активності.

До участі у відкритті долучились Перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак, голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, голова обласної Ради Анатолій Олійник, директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Андрій Верба, заступник Вінницького міського голови Галина Якубович, народні депутати України та депутати обласної ради, а також інші офіційні особи.

Вітаючи присутніх з відкриттям новозбудованої клініки, Іван Руснак зазначив: «Я маю честь сьогодні, за дорученням Міністра оборони України, напередодні Дня Збройних Сил України привітати всіх нас з відкриттям нового лікувального корпусу. Фактично сьогодні ми даємо старт і приводимо в практичну площину питання, пов’язані із функціонуванням нового медичного об’єкту в складі Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону. Ми відкриваємо об’єкт, де розміщено фізио-терапевтичну та реабілітаційну клініку. Те, що ми побачили зараз, пройшовшись по кабінетам та поверхам будівлі, ще три роки назад було напівзруйнованою будівлею, яка потребувала капітального ремонту та переобладнання. Коли було прийнято рішення піти на цей крок, то саме головне, що було закладено - не змінити її функціональне призначення. На сьогодні збільшено можливості технологічної сторони, адже клініку забезпечено сучасним медичним обладнанням. На даний час в Україні проходить дуже змістовна оборонна реформа, кінцевим результатом якої є зміна всієї системи сектору безпеки. Метою є приведення її до такого стану, щоб сили оборони були спроможні виконати будь-яке завдання у стані військового протистояння. Для того, щоб весь комплекс оборонної реформи був керований та координований, в Міністерстві оборони сформовано комітет реформи Міністерства оборони і збройних сил України, який очолює Міністр оборони України. Ми вже опрацювали дорожню карту оборонної реформи, яку виконуємо два роки, і в об’ємі цієї дорожньої карти дуже важливим напрямом є медична реформа».

У рамках офіційного відкриття представники влади та громадськість вшанували пам’ять загиблих у зоні АТО та поклали квіти до пам’ятного знака, що встановлений на території військового медичного Центру на Алеї Слави.

Під час відкриття корпусу презентовано методики лікування, продемонстровано роботу функціональних кабінетів Фізіотерапевтичної клініки, соляної кімнати та її спроможностей, оглянуто кабінети для приготування парафіно-озокеритової та лікувальної грязі.

У свою чергу голова, обласної державної адміністрації Валерій Коровій зазначив: «Я пам’ятаю, які виклики стояли перед нами на початку будівництва цього об’єкту. Адже в той час тривали важкі бої на Сході і була значна кількість важкопоранених. Велика повага та шана колишньому керівнику центру – Сергію Петруку за ініціативу у розбудові цього корпусу та створення у ньому клініки, де проходитимуть лікування та реабілітацію наші захисники. Ми стикалися з багатьма труднощами, адже казна була пуста, але ми змогли виділити 500 тис. грн. з місцевого бюджету, що дало змогу розпочати будівництво. Окрім того, значний внесок зробили керівники підприємств з виробництва будівельних та оздоблювальних матеріалів, надавши їх у вигляді благодійної допомоги для будівництва клініки. Хочу запевнити, що обласна державна адміністрація й надалі реалізовуватиме програму, що спрямована на підтримку Збройних сил України та інших силових структур, що розташовані на території Вінницької області. З цією метою з обласного бюджету виділено 1 млн. грн. і ми готові надавати підтримку і надалі, як фінансову, так і шляхом придбання медичного обладнання, яке необхідне для клінічного центру».

В цілому, відкриття сучасного лікувального корпусу, фактично завершує створення цілісної системи надання медичної допомоги - «замкнутий цикл» від високоспеціалізованої медичної допомоги до реабілітації включно.

Розповідаючи про будівництво та значущість відкриття нового корпусу, начальник Військово-медичного центру Центрального регіону Олександр Завроцький зазначив: «Загалом, на будівництво витрачено 30 мільйонів гривень. Рішення про реконструкцію було прийнято ще 2014 року. Окрім того, залучено 1 млн. 250 тис. грн. благодійної допомоги. В цілому, медична реабілітація це дуже складний і новий напрямок в медицині, адже раніше передбачалось лише фізіотерапевтичне лікування. На сьогодні триває реформа військової медицини. Ми маємо змогу переймати досвід того, як проводиться реабілітація в європейських країнах. Тому прийнято концепцію розвитку системи реабілітації в Україні. В нашому центрі використовується водолікування, зокрема, радонове. Також застосовуються лікувальні грязі, соляна кімната та безліч фізіотерапевтичних процедур. Одним з найважливіших аспектів в нашій роботі є відновлення психологічного стану військовослужбовців, особливо тих, що були більше півроку на передовій. Наше завдання, спільно з психологами, виявити ті групи ризику, які потребують психологічного відновлення. Саме соляна кімната являється одним із елементів медико-психологічної реабілітації».

Також, в рамках заходу відбулась церемонія нагородження відомчими відзнаками Міноборони. Зокрема, почесну нагороду вручено голові обласної державної адміністрації Валерію Коровію. Нагрудний знак очільнику області вручив перший заступник Міністра оборони Іван Руснак. Таку ж винагороду отримав і міський голова Вінниці. Окрім того, нагороди вручили кращим працівникам військово-медичного клінічного центру Центрального регіону.​