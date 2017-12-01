На Вінниччині десятикілометрова зона навколо 48-го арсеналу повністю очищена від боєприпасів

Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій та голова ДСНС України Микола Чечоткін здійснили робочу поїздку до м. Калинівка. Спільно вони оглянули ділянки розмінування і очищення територій від боєприпасів та стан виконання відновлювальних робіт. По завершенню огляду керівники підписали акт виконаних робіт з очищення території Калинівки та прилеглих населених пунктів від боєприпасів.

«В першу чергу, я хотів би подякувати за роботу Державній службі з надзвичайних ситуацій за проведення відповідного комплексу робіт, аби люди могли відчувати себе в повній безпеці, працювати та проводити польові роботи. Насправді це один із етапів загального комплексу робіт і він є надзвичайно важливим. В присутності Прем’єр-Міністра ми поставили завдання і з достойністю його виконали. На знак цього, сьогодні ми доповімо Уряду України про виконання комплексу робіт, який ми на себе взяли. Але перед нами стоїть ще ряд не менш важливих завдань. Зараз ми знаходимося на етапі відновлення життєдіяльності осель у даному регіоні. На сьогоднішній день касове виконання коштів по державному бюджету складає 10,2 млн. грн., це пов’язано зі специфікою використання коштів з державного бюджету. Окрім того, ще зареєстровано 3 млн. зобов’язань, тобто ми розраховуємо, що за тиждень буде освоєно ще 5 млн. грн. Додатково залучено 2 млн. грн. з обласного бюджету на відновлення незначних пошкоджень і компенсації витрат тим людям, які надали відповідні квитанції. Зокрема, у Павлівці постраждали 1,5 тис. осель. На сьогодні роботи виконано на 60% . Протягом двох тижнів плануємо виконати решту робіт. На даний час в роботі 60 будинків, до ремонту яких ми залучили всі райони Вінницької області. Але в ході експертизи 8 глиняних будинків виявились такими, що не підлягають ремонту. Таким чином Чотири сім’ї з цих будинків виявили бажання, щоб їм придбали нові будинки у межах Павлівки. Інші чотири родини виявили бажання, аби їм відшкодували будівельні матеріали для самостійного відновлювання будинків» - зазначив Валерій Коровій.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено розмінування міста Калинівка, 10 прилеглих населених пунктів та територій навколо 48 арсеналу Збройних Сил України в радіусі 10 кілометрів площею 30,4 тис. га. Здійснення зазначених заходів дозволило повернутися громадянам до своїх осель та розпочати відновлювальні роботи. Також проведено очищення від боєприпасів та їх елементів траси проходження комунікацій електро-, газо- та інших систем життєзабезпечення для найшвидшого проведення робіт з їх відновлення. Зведеним піротехнічним загоном ДСНС обстежено виробничі та господарські об’єкти на наявність вибухонебезпечних предметів з метою відновлення їх функціонування. Загалом розміновано та очищено від вибухонебезпечних предметів територію 25 підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, що функціонують у м. Калинівці та Калинівському районі.

Розповідаючи про хід виконання робіт з розмінування, начальник групи піротехнічних робіт рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Вінницькій області зауважив: «На сьогоднішній день очищено 100% території, яка складає 30,4 тис га. З 22 листопада усіма піротехнічними підрозділами ДСНС розпочато роботи з проведення контролю якості цієї території. Жодних боєприпасів на сьогоднішній день не виявлено. Це свідчить про те, що роботи, які проводилися протягом двох місяців, виконані належним чином. Загалом було задіяно 135 чоловік особового складу та 50 одиниць спеціальної техніки. Особовий склад - це піротехнічні підрозділи, майже з усіх областей України, загалом 19 піротехнічних розрахунків. У результаті виявлено, вилучено, транспортовано та передано до знищення підрозділами Міністерства оборони України 3807 одиниць вибухонебезпечних предметів».

Всього з початку виконання робіт піротехнічними підрозділами вилучено близько 3 тис. 500 вибухонебезпечних предметів. До виконання завдань з розмінування залучався зведений піротехнічний загін загальною чисельністю 135 чоловік та 50 одиниць техніки.

Всі заходи, визначені планом розмінування, виконано своєчасно та в повному обсязі. Протягом 2017-2018 років ДСНС відповідно до своїх повноважень забезпечить постійний моніторинг за станом очищеної території, оперативне реагування у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та супровід сільськогосподарських робіт на територіях, які були забрудненні вибухонебезпечними предметами внаслідок виникнення надзвичайної ситуації на 48 арсеналі ЗСУ.

Коментуючи стан проведення робіт з розмінування зони ураження навколо 48 арсеналу Микола Чечоткін зазначив: «29 вересня Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом підписано план розмінування цієї території, відповідно до якого 28 листопада визначено датою завершення робіт по розмінуванню. Хочу наголосити, що підрозділами ДСНС план виконано, територія в 10 кілометровій зоні повністю очищена від вибухонебезпечних предметів і є безпечною. Для проведення необхідних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації для Державної служби з надзвичайних ситуацій виділено 23 мільйони 500 тисяч гривень, які на сьогоднішній день практично повністю освоєні. Частину коштів використано для ремонту авіаційних засобів, які долучилися до гасіння пожежі та придбання деяких зразків техніки для виявлення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні зведений загін відбуде на місце своєї постійної дислокації. Залишаться піротехнічні підрозділи Вінницького гарнізону ДСНС, які будуть здійснювати постійний моніторинг оперативної обстановки, щодо виявлення і вилучення вибухонебезпечних предметів та здійснюватимуть супровід осінньо-польових робіт і сьогодні ми мали можливість в цьому пересвідчитися. Також відповідні підрозділи супроводжуватимуть і хід проведення весняно-польових робіт. Я не виключаю того, що можуть бути поодинокі випадки виявлення залишків вибухонебезпечних предметів. Земля має здатність піднімати їх із тієї чи іншої глибини і, навіть сьогодні, ми досі виявляємо вибухонебезпечні предмети, що залишились після Другої світової війни. Але, в цілому засвідчую факт, територія загальною площею 30.4 га, яка потрапляє в 10 кілометрову зону навколо арсеналу повністю очищена від вибухонебезпечних предметів».

В рамках заходу відбулося також і нагородження рятувальників, які брали участь у роботах з розмінування території, забрудненої боєприпасами. Зокрема, від Голови Служби десятеро піротехніків отримали відомчі нагороди та почесні грамоти ДСНС. Окрім того, Валерій Коровій нагородив кращих працівників груп розмінування Почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної Ради за сумлінне виконання своїх обов’язків.