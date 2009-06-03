Раду старійшин з 12 почесних киян очолить Черновецький?

При Київській міській державній адміністрації планують створити Раду старійшин з 12 почесних киян.

Передбачається, що раду очолить Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Першу Раду старійшин планують зібрати вже найближчим часом, пише газета «Сегодня» (№115к).

За інформацією видання, вибори в раду проводитимуться шляхом таємного голосування.

«Найближчим часом ми оберемо 12 почесних киян і проведемо з ними віче. Свої ідеї старійшини зможуть виносити на Київраду», - розповів газеті представлений нещодавно мером як новий заступник голови Київміськадміністрації Ігор ДОБРУЦЬКИЙ.

Нині в списку почесних киян близько 40 імен. Свого часу цей статус одержували прем`єр-міністр Індії Індіра Ганді, член Політбюро ЦК Компартії В`єтнаму Чіонг Тінь і Леонід Брежнєв, а нещодавно до них приєднався навіть фінський Дід Мороз Йоулупукки, відзначає видання.

Кандидати в раду вже готують для мера ідеї. Як пише газета, наприклад, почесна киянка і плавчиха Яна КЛОЧКОВА пропонує створити «комунальне шлюбне агентство, аби воно допомагало шукати пару тим, хто не може цього зробити сам».

Екс-голова президії Верховної Ради УРСР Валентина ШЕВЧЕНКО вважає, що потрібно розвивати програму допомоги малозабезпеченим.

У свою чергу, депутат Київради, почесний киянин Віталій КЛИЧКО сказав: «Я б порадив мерові не мучити киян своїми «ініціативами».