СП: Нафтогаз зібрав 20% суми для розрахунку з Газпромом за травень

Станом на вечір середи, 3 червня, НАК «Нафтогаз України» акумулював 20% коштів, необхідних для розрахунків з ВАТ «Газпром» за природний газ, імпортований в травні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Уповноважений з питань енергетичної безпеки Президента України Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він уточнив, що в травні до України було імпортовано 2,3 млрд. куб. м газу для внутрішнього споживання, а також для закачування в підземні сховища. Вартість цього газу склала близько 620 млн. дол., з яких 120 млн. дол. на сьогоднішній день акумулював для розрахунку НАК.

Б.Соколовський непрямо підтвердив, що нині "Нафтогаз" веде переговори про залучення кредитного ресурсу для виконання своїх зобов`язань по імпортних контрактах. Переговори, зокрема, ведуться і з російськими банківськими установами.

Б.Соколовський припустив, що, можливо, кредитний ресурс буде наданий НАКу під заставу газу, закачаного в сховища.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на постачання газу українським споживачам. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Контрактом на постачання газу передбачені заходи з підвищення платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем постачання, не сплатить, або не в повному об`ємі сплатить постачання газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на передоплатну систему розрахунків.

Україна досі вчасно і в повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.