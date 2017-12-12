Прокуратура просить відкрити дані про двох громадян Грузії перед їх залученням до справи екс-"беркутівців"

Прокуратура не проти заслухати свідчення двох громадян Грузії, яких захист екс-«беркутівців» хоче залучити як свідків, однак просить встановити, чи дійсно їх неможливо допитати в Україні, і чи дійсно вони були на Майдані 20 лютого 2014 року.

Читайте такожЕкс-охоронець Саакашвілі бачив людей, які розстрілювали активістів і силовиків на Майдані – адвокатЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Олексій Донський на засіданні Святошинського райсуду Києва.

Він зазначив, що перед тим, як суд розглядатиме клопотання адвокатів екс-«беркутівців» про залучення двох громадян Грузії як свідків, необхідно, щоби сторона захисту відкрила для сторони обвинувачення та адвокатів потерпілих інформацію стосовно цих двох потенційних свідків.

Як розповів кореспонденту УНІАН Донський, “ми принципово підтримаємо це клопотання, але хочемо ознайомитися, з чим маємо справу”.

Також він додав, що якщо цей допит відбудеться, то жодним чином він не може пом’якшити вину п’ятьох екс-«беркутівців», які зараз перебувають на лаві підсудних.

“Особи цих потенційних свідків мають бути встановлені у належний спосіб у суді Вірменії. А щодо перевірки, чи дійсно вони були на Майдані, і в Україні взагалі, це ми будемо перевіряти як під час допиту, так і в інших кримінальних провадженнях, де досліджуються обставини вбивств на Майдані в цілому, оскільки не всі потерпілі, які були вбиті або постраждали 20 лютого, інкримінуються нашим обвинуваченим. Але підкреслюю, що це жодним чином не впливає на кваліфікації дій даних осіб, оскільки, навіть якщо припустити, що стріляв ще хтось інший, це не змінить суті того, що інкримінується даним особам”, - сказав Донський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, на засіданні Святошинського райсуду Києва адвокат Олександр Горошинський подав клопотання про допит громадян Грузії, які, за його словами, можуть надати свідчення стосовно подій 20 лютого 2014 року в центрі столиці, а саме - можуть розповісти, що бачили, як треті особи вели вогонь по мітингувальниках та правоохоронцях з будівель Національної музичної академії України та готелю “Україна”.

За словами адвоката, мова йде про двох громадян Грузії. Їх імена Коба Нергадзе та Олександр Ревазішвілі. Один з них, за твердженням Горошинського, був охоронцем Міхеїла Саакашвілі в часи його президентства в Грузії. За словами адвоката, ці особи зазначили, що бояться приїжджати в Україну, оскільки вважають, що тут є небезпека їхньому життю, так само як і повертатися на власну батьківщину - у Грузію. Наразі вони тимчасово проживають у Вірменії.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.