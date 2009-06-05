Хто вбив начальника управління газопостачання та його дружину?

Міліція розглядає кілька версій убивства начальника Костянтинівського управління з газопостачання і його дружини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління МВС України в Донецькій області, генерал-майор Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

За його словами, в Костянтинівці створено слідчо-оперативну групу, «керівництво УВС і я особисто виїжджаємо в Костянтинівський міськвідділ міліції, заслуховуємо про проведену роботу».

М.КУП’ЯНСЬКИЙ відзначив, що у даній кримінальній справі відпрацьовується чимала кількість версій. «Чи то це було розбійний напад, чи вбивство на замовлення, але ні на одній з версій ми поки що не можемо зупинитися», - сказав він і додав, що «вже допитано більш як 600 осіб – місцевих жителів, а також знайомих з сім`єю вбитого». «Проводиться певна робота, щоб розкрити цей злочин», - сказав М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області 26 травня було вбито начальника Костянтинівського управління по газопостачанню і його дружину. Оперативники, які прибули на місце події, виявили в будинку тіла чоловіка і жінки. Чоловік був убитий з вогнепальної зброї, а жінка мала численні ножові поранення і згодом померла в лікарні. За фактом убивства порушено кримінальну справу.