НБУ ввів в обіг монету, присвячену Харківській області
18:47, 12 грудня 2017Суспільство
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У центрі на аверсі монети розміщено композицію, що символізує область.
На реверсі монети зображено герб області / facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua
Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету “85 років Харківській області” номіналом 5 гривень, присвячену Харківській області. Про це повідомляє Музей грошей НБУ в Facebook.
У центрі на аверсі монети розміщено композицію, що символізує область.
Угорі аверсу розміщено відтиск білокам’яної будівлі Шарівського палацу, є зображення трактора та фонтану «Дзеркальний струмінь», а також снопи пшениці та соняшнику.
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"На реверсі монети зображено герб області. Художник і скульптор – Святослав Іваненко", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області з'явилася своя пам'ятна монета.
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