Зірку фільму "Вбити Білла" знайшли мертвим у Бангкоку

Знаменитого партнера Уми Турман по фільму Квентіна Тарантіно "Вбити Білла" Девіда Керрадайна (David Carradine) знайшли мертвим у Бангкоку, повідомляє у четвер агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на ЗМІ і заяву представника посольства США в Таїланді Майкла Тернера (Michael Turner).

Представник американського посольства підтвердив інформацію про загибель 72-річного актора, відомого також за фільмами "Адреналін-2", "Відступники", телесеріалу "Кун-фу", і повідомив, що Керрадайн помер в середу або у четвер.

Як повідомляє інтернет-сайт тайської газети Nation, актор був знайдений повішеним в номері готелю Swissotel Nai Lert Park в Бангкоку, куди він у вівторок приїхав на зйомки. За даними видання, Керрадайн, ймовірно, наклав на себе руки.

Тіло актора виявив персонал готелю вранці у четвер. Знімальна група не бачила Керрадайна з середи.

За даними ЗМІ, в ході попереднього розслідування з`ясувалося, що актор, як передбачається, повісився на шнурку, на яких кріпилися штори в номері. Смерть актора настала щонайменше 12 годин тому.

Місцева поліція поки не підтвердила, що людина, знайдена повішеною в готельному номері, - саме Керрадайн.

Девід Керрадайн народився 8 грудня 1936 року в Каліфорнії, почав зніматися в кіно в 1964 році.

РІА "Новости"