ЦВК: до кінця року вибори відбудуться 42 рази

Станом на 15 листопада за узагальненою інформацією відповідних рішень територіальних виборчих комісій, що надійшли до Центральної виборчої комісії, постанов Верховної Ради України та повідомлень місцевих рад до кінця 2006 року в 17 областях України та Автономній Республіці Крим заплановано проведення 42 повторних, проміжних та позачергових місцевих виборів. При цьому 32 з них уже призначено, а подання щодо призначення інших позачергових виборів надіслано до Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Центрвиборчком продовжує здійснювати постійний контроль за діяльністю виборчих комісій різного рівня, які утворюються для організації підготовки та проведення вищезазначених місцевих виборів, а також надавати їм необхідне консультативно-методичне забезпечення.

Для конкретної допомоги лише у період з 14 по 18 листопада Центрвиборчком направив у відрядження у зазначені обласні центри три робочі групи, які очолили члени Центральної виборчої комісії, зокрема й куратори відповідних регіонів. Так, Олександр ЧУПАХІН опікуватиметься питаннями підготовки до виборів у Кіровограді, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ – у Чернігові, а Ігор КАЧУР – у Полтаві. В кожній із груп працюватимуть фахівці Секретаріату Комісії від управління організаційно-методичної роботи, юридичного управління, а також відділу зведеного планування і фінансування.

Наступний етап надання допомоги на місцевому рівні, крім іншого, передбачає відрядження в ці регіони ще трьох груп фахівців на чолі з кураторами безпосередньо напередодні та на час виборів у період з 21 по 28 листопада.

Фінансування місцевих виборів буде організовано згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року №1402 „Про фінансове забезпечення підготовки та проведення позачергових місцевих виборів у 2006 році”, яка визначає порядок фінансування позачергових місцевих виборів, а саме міського, сільського, селищного голови. Відповідно до постанови, фінансування цих виборів буде здійснюватись у межах невикористаного залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

«Такий механізм дозволить своєчасно забезпечити фінансування проведення цих виборів, - зазначив Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ. За його словами, Комісія вчасно подала Держказначейству інформацію про розподіл субвенцій у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відповідно до розпису державного бюджету за встановленою формою. Відтак, процес перерахування субвенції до місцевих бюджетів триває вже більше місяця.

У свою чергу Рада міністрів Автономної Республіки Крим та відповідні облдержадміністрації практично завершили розподіл субвенцій між бюджетами районів, місцями обласного значення, а районні держадміністрації та виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) рад – між бюджетами міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ, виходячи з кількості територіальних виборчих комісій (ТВК) усіх рівнів. Для цього Центральною виборчою комісією свого часу було затверджено середні норми видатків для підготовки та проведення місцевих виборів.

На фінансування позачергових виборів, які проводяться в Україні, до кінця року заплановано використати майже 5 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету. Основна сума видатків – понад 3 мільйони гривень – пов’язана з проведенням позачергових виборів у трьох регіонах: Кіровоградського (1, 047 млн. грн.), Полтавського (1, 147 млн. грн.) і Чернігівського (1, 041 млн. грн.) міських голів. Природно, що сума фінансування напряму залежить від кількості виборчих дільниць і виборців, включених до списків виборців, а також кількості зареєстрованих кандидатів.

Як повідомив Я.ДАВИДОВИЧ, виділення коштів на позачергові вибори, які проходитимуть у 2006 році в Україні, відбувається планово.

Прикметно, що для запобігання перевитратам Центрвиборчкомом ще в січні 2006 року прийнято постанову № 91 „Про затвердження середніх норм видатків територіальних виборчих комісій для підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року”. Відтак середня сума, передбачена на проведення виборів сільського, селищного голови становить приблизно 25-30 тисяч гривень. Позачергові вибори в невеликих селах обходяться орієнтовно у 18 тисяч гривень. А вибори міського голови міста районного значення коштуватимуть від 50 до 185 тисяч гривень. В усіх наведених прикладах видатки залежатимуть від кількості виборчих дільниць і власне виборців.

Як повідомлялося, найбільш масштабні вибори за кількістю виборців будуть проведені 26 листопада 2006 року в трьох обласних центрах – Кіровограді, Полтаві та Чернігові. Міськими територіальними виборчими комісіями зареєстровано кандидатами на посаду міського голови: у м. Кіровоград – 35 громадян, у м. Полтава – 12 громадян, у м. Чернігів – 44 громадянина (1 кандидат на посаду міського голови звернувся до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування).