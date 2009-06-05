Газпром скаржиться на головний біль через Україну

У російському «Газпромі» заявляють, що проблеми НАК «Нафтогаз України» стали «головним болем європейського масштабу».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», про це в рамках Петербурзького Міжнародного економічного форуму заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР після зустрічі з головою правління E.ON Ruhrgas AG Бернхардом РОЙТЕРСБЕРГОМ.

«Колеги з E.ON Ruhrgas вчергове висловили занепокоєння з приводу здатності України своєчасно сплачувати за постачання російського газу, а також забезпечувати безперебійний транзит вуглеводнів до Європи. Враховуючи практично монопольну позицію цієї країни в транспортуванні блакитного палива з Росії, нам зрозуміло, чому проблеми «Нафтогазу» вже встигли стати головним болем європейського масштабу», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він відзначив, що під час обговорення цього питання сторони дійшли думки, що гарантія надійного енергозабезпечення європейців вимагає негайного вироблення плану щодо взаємодії всіх учасників ринку – постачальника, країни-транзитера, споживачів.

О.МІЛЛЕР наголосив, що в рамках такого плану до завдань, що вимагають реалізації в короткостроковий період, відносяться пошук джерел фінансування для сплати за споживаний Україною газ і газ, який необхідно закачати до її підземних сховищ, а також для модернізації української ГТС.

До планів довгострокового характеру – активізація роботи Росії і ЄС з реалізації проектів «Північний потік» і «Південний потік», які впродовж десятиріч зможуть забезпечувати безперебійні постачання природного газу, таким чином гарантуючи відсутність будь-яких конфліктів між учасниками енергетичного бізнесу, заявив О.МІЛЛЕР.