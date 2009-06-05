Тігіпко: Україна і українці дуже мало знають про СНД

Україна повинна активніше працювати з країнами СНД, заявив співголова Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України Сергій ТІГІПКО під час виступу на Сант-Петербурзькому економічному форумі.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Україна й українці дуже мало знають, що сьогодні становить СНД для нас. 46% нашого імпорту – це СНД. 35% нашого експорту – це країни СНД».

С.ТІГІПКО відзначив, що Україна експортує до країн СНД продукцію оборонно-промислового комплексу, машинобудування і сільського господарства, яку ніде не чекають, окрім цього ринку.

При цьому він наголосив, що на форум до Санкт-Петербурга не приїхав жодний український міністр.

«Потрібний прагматизм, і економіку потрібно поставити понад усе: вигідно Україні – працюємо, не вигідно – шукаємо інші варіанти», - вважає С.ТІГІПКО.