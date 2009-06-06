Екологи просять Ющенка знайти убивцю Олексія Гончарова

Партія зелених України просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти під особистий контроль розслідування вбивства еколога Олексія Гончарова.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН керівник секретаріату ПЗУ Сергій ЛУГОВИК, відповідне звернення від імені голови ПЗУ Володимира КОСТЕРІНА главі державі як гаранту Конституції було передано вчора.

У листі зазначається, що впродовж тривалого часу О.Гончаров чинив опір комерційним фірмам, що незаконно видобувають пісок для продажу у столичній заповідній зоні Жуків острів.

“Виступаючи проти тих, хто знищує довкілля, О.Гончаров разом з дружиною був підданий побиттю двома злочинцями. Захищаючи інтереси кожного громадянина, О.Гончаров був вбитий за свою екологічно свідому громадську позицію”, - наголошується у зверненні до Президента України.

У ПЗУ зазначають, що громадяни, які присвячують своє життя покращенню екологічної ситуації, потребують підтримки та відповідного правового статусу. Представники партії наголошують, що, відстоюючи право на безпечне для людини довкілля, екологи турбуються про нинішні та майбутні покоління.

Також екологи просять В.ЮЩЕНКА відзначити посмертно на державному рівні природоохоронну діяльність О.Гончарова і затвердити 26 травня як День пам’яті природоохоронців.

ПЗУ звертається до Президента з проханням підтримати родину вбитого еколога, надавши матеріальну допомогу.

Крім того, представники “зелених” просять вжити заходів для припинення незаконної діяльності комерційних організацій на Жуковому острові.

С.ЛУГОВИК на прес-конференції також наголосив, що метою її проведення є вкотре звернути увагу суспільства і керівників держави на жорстоке вбивство громадського захисника-еколога.

“Ми не хочемо, щоб справа Олександра Гончарова лягла десь там в архіви слідства і забули про нього. Ми регулярно будемо проводити прес-конференції та інформувати про те, як розвиваються події”, - сказав він.

Присутній на прес-конференції журналіст Олексій КУТЄПОВ, який разом з О.Гончаровим збирав матеріали про незаконне видобування піску на Жуковому острові, повідомив, що буквально вчора його залучили як свідка до кримінальної справи пр це вбивство.

Він висловив думку, що саме завдяки підвищеній увазі з боку преси і громадськості до цієї трагедії розслідування активізувалось і вже розглядається не одна, а вже три версії вбивства.

У свою чергу, директор Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО звернув увагу на те, що слідство досі працює не зовсім з тими питаннями, які мають встановити безпосередньо виконавців вбивства і замовників. За його словами, зараз слідчі органи встановлюють, чи був О.Гончаров членом якоїсь громадської організації і взагалі екологом, і не зрозуміло, яким чином це має вплинути на розслідування вбивства.

Разом з тим, В.БОРЕЙКО поінформував, що О.Гончаров з ним працював уже досить тривалий час й останні три роки був членом його організації. На підтвердження цього він сказав, що може надати слідчим усі необхідні матеріали.

В.БОРЕЙКО також повідомив, що сьогодні у Верховній Раді також обговорювали питання про вбивства О.Гончарова.

“Народний депутат Олександр ГОЛУБ зробив сьогодні кілька офіційних запитів до ЛУЦЕНКА, у прокуратуру, у комісію ВР по злочинності, щоб цю справу як резонансну взяли на контроль. І можливо, через це міліція зараз так активізувалась, оскільки зверху її змушують цією справою займатися”, - впевнений В.БОРЕЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня двоє невідомих убили 59-річного жителя Голосіївського району Києва О.Гончарова. Ці ж особи побили його дружину.

Останні два роки життя О.Гончаров добивався припинення незаконного видобутку, намивання і продажу піску на Жуковому острові декількома комерційними фірмами. Напередодні загибелі він водив на місця незаконного видобутку піску знімальну групу одного з центральних телеканалів.

Громадські активісти та екологи пов’язують вбивство О.Гончарова виключно з його громадською діяльністю.