Вибухівку в ліфті було вмонтовано в переговорний пристрій

Співробітники київської міліції порушили кримінальну справу за фактом вбивства в житловому будинку столиці місцевого бізнесмена.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Також у київській міліції поінформували, що наразі експертами встановлено, що в ліфті, в якому знаходився загиблий, спрацював саморобний вибуховий пристрій, який було вмонтовано в переговорний аварійний засіб зв’язку. Потужність вибухівки ще не визначено, але її сили було достатньо для того, щоб вбити людину осколками, якими був начинений цей пристрій. Також не виключено, що вибухівка спрацювала за допомогою пульту дистанційного керування.

Як зазначили в міліції, загиблий був співзасновником одного зі столичних товариств з обмеженою відповідальністю та співзасновником однієї з охоронних фірм.

Як повідомляв УНІАН, вибух, внаслідок якого загинув чоловік 1964 року народження, стався 5 червня близько 15.30 у ліфті житлового будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 57.

Вибух стався між другим і третім поверхами. Було пошкоджено не лише шахту ліфта, але й перила на сходах між поверхами.