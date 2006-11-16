Олег Скрипка влаштує творчий вечір «Були Деньки»
08:36, 16 листопада 2006Суспільство
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З 10 по 19 листопада в Bereznitsky Gallery, що на Андрієвському узвозі, 2б, проходить фотовиставка «Були Деньки», присвячена виходу нового альбому гурту Воплі Відоплясова «Були Деньки», а також 20-річному ювілею гурту. Працюватиме виставка щодня з 11.00 до 20.00.
Програма
16 листопада
18:00–19:00 Творчий вечір Олега Скрипки «Були деньки». Вхід за квитками.
17 листопада
16:00–17:00 Майстер-клас: Євген Рогачевський та Сергій Сахно. Попередня акредитація за телефоном +38 067 239–78–81.
18 листопада
16:00–17:00 ДЕНЬ ФАНАТІВ «Були деньки». Запис учасників за телефоном +38 067 239–78–81.
19 листопада
18:00–20:00 Закриття фотовиставки. Акустичний концерт гурту «ВВ». Вхід за квитками.
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