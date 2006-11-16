Олег Скрипка влаштує творчий вечір «Були Деньки»

З 10 по 19 листопада в Bereznitsky Gallery, що на Андрієвському узвозі, 2б, проходить фотовиставка «Були Деньки», присвячена виходу нового альбому гурту Воплі Відоплясова «Були Деньки», а також 20-річному ювілею гурту. Працюватиме виставка щодня з 11.00 до 20.00.

Програма

16 листопада

18:00–19:00 Творчий вечір Олега Скрипки «Були деньки». Вхід за квитками.

17 листопада

16:00–17:00 Майстер-клас: Євген Рогачевський та Сергій Сахно. Попередня акредитація за телефоном +38 067 239–78–81.

18 листопада

16:00–17:00 ДЕНЬ ФАНАТІВ «Були деньки». Запис учасників за телефоном +38 067 239–78–81.

19 листопада

18:00–20:00 Закриття фотовиставки. Акустичний концерт гурту «ВВ». Вхід за квитками.