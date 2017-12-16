Через погрози Durex скасувала виставку в Києві, присвячену жіночому оргазму

Компанія Durex скасувала виставку "Мистецтво жіночого оргазму", яка повинна була в суботу, 16 грудня, відкритися у Києві, через загроз.

Про це повідомляється на сторінці організаторів виставки в Facebook.

"Ми з великою радістю чекали на вас завтра на відкритті виставки "Мистецтво жіночого оргазму" в комплексі "Торонто-Київ". Але, на жаль, нам довелося ухвалити складне рішення і скасувати 7-денну виставку через серйозну загрозу насильства, пов'язану з цим заходом. Durex гордо виступає за поширення безпечного сексу і отримання задоволення, але ми не можемо поставити під загрозу безпеку наших споживачів і наших людей", - йдеться в повідомленні.

У компанії пообіцяли і далі співпрацювати з художниками і демонструвати їх роботи.

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Як повідомляло видання bit.ua в рамках виставки "Мистецтво жіночого оргазму" планувалося представити картини, скульптури, фотографії, розписи на тарілках, присвячені інтимній темі жіночого оргазму.

У виставці повинні були взяти участь більше 15 сучасних українських художників, які з різних сторін досліджують жіночність, сексуальність, любов і насолоду.

За даними видання, Durex провела дослідження, результати якого показали, що 2/3 жінок не завжди відчувають оргазм під час сексу. При цьому жіноче задоволення часто сприймається як щось другорядне порівняно з чоловічим. У зв'язку з цим бренд Durex і вирішив організувати експозицію.