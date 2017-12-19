Перевір свого обранця: з нового року в Україні має запрацювати реєстр неплатників аліментів

Міністерство юстиції України планує з нового року оприлюднити реєстр неплатників аліментів. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter.

"З нового року ми оприлюднюємо реєстр неплатників аліментів – це буде додаткова допомога для жінок, які вирішили будувати нові стосунки: чи немає їхнього нового обранця у цьому реєстрі? Чи не повторить він колишніх помилок у майбутньому?" - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня поточного року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (№7277).

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Закон передбачає тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти. Також до боржника, у якого є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити його в праві керувати транспортним засобом, користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також обмежити в праві полювання.

Також пропонується новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.