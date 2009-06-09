Газове питання: Єврокомісія відрядила експертів до Києва і Москви

Єврокомісія направила експертів до Києва і Москви для обговорення питань постачання газу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив чиновник Єврокомісії.

“Сьогодні ми направили експертів з Генерального директорату “Зовнішні відносини” і “Транспорт та енергетика” до Києва і Москви”, - сказав співрозмовник агентства.

Він не надав деталей щодо кількості експертів та головних завдань, зазначивши лише, що і в Москві, і в Києві експерти мають обговорити питання постачання газу та закачування газу в підземні газові сховища.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ заявив про намір направити цього тижня до Києва і Москви групу європейських експертів для вивчення на місці ситуації з постачанням газу. Крім того, 5 червня він надіслав листа прем’єр-міністру головуючої в ЄС Чехії Яну ФІШЕРУ з пропозицією обговорити питання безпеки постачання газу на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 18-19 червня.

Питання постачання газу до Європи набуло актуальності після того, як російський “Газпром” наприкінці травня заявив про нездатність України заплатити вчасно за спожитий у травні газ, а прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН зателефонував до Ж.БАРРОЗУ і запропонував надати Україні кредит в 5 млрд. дол. для вчасних розрахунків за газ.