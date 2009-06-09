У Полтаві відновлено могилу Скліфосовського

У Полтаві відновлено могилу Миколи Скліфосовського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому Полтави, участь у відкритті відновленого місця поховання відомого вченого та лікаря-хірурга М.Скліфосовського, розташованого в колишній сімейній садибі Скліфосовських (нині селище Яківці в Полтаві, неподалік від музею-заповідника «Поле Полтавської битви») прийняли мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ і ректор Української медичної стоматологічної академії, професор Вячеслав ЖДАН.

Владика ФІЛІП освятив новий меморіальний комплекс на місці поховання М.Скліфосовського та його сина Володимира.

Біля могил встановлено стіну з облицювальної цегли, на якій прикріплено дошку зі словами М.Скліфосовського: «Народ, який уміє шанувати пам`ять своїх великих предків, має право спокійно дивитися в майбутнє».

Як повідомляв УНІАН, за даними архівних досліджень, на могилах Скліфосовських були свого часу ще і мармурові хрести. Їх планується відновити до 105-х роковин смерті видатного лікаря - у листопаді нинішнього року.