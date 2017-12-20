Привезене з Парижу колесо огляду на Контрактовій встановлюють довше, ніж планували (фото)

14:34, 20 грудня 2017
Суспільство
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Найбільше в Україні оглядове колесо на Контрактовій площі у Києві не встигли змонтувати до 19 грудня, як планувалося.

Колесо огляду подарує незабутні враження / Фото УНІАН

На Контрактовій площі у Києві ще не завершили встановлювати оглядове колесо діаметром 43 метри. Його привезли з Парижу.

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Як повідомляли раніше у Подільській райдержадміністрації, атракціон планували відкрити 19 грудня. Катання на атракціоні буде платним. Колесо буде облаштоване закритими кабінками, з яких неможливо випасти.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня на Софійській площі засяяла головна ялинка країни. Дивіться фото та відео з висоти пташиного польоту.

Колесо огляду подарує незабутні враження / Фото УНІАН

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Теги: #колесо огляду