Привезене з Парижу колесо огляду на Контрактовій встановлюють довше, ніж планували (фото)

На Контрактовій площі у Києві ще не завершили встановлювати оглядове колесо діаметром 43 метри. Його привезли з Парижу.

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Як повідомляли раніше у Подільській райдержадміністрації, атракціон планували відкрити 19 грудня. Катання на атракціоні буде платним. Колесо буде облаштоване закритими кабінками, з яких неможливо випасти.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня на Софійській площі засяяла головна ялинка країни. Дивіться фото та відео з висоти пташиного польоту.