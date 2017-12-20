В Одесі відкрито найбільший в Україні центр по боротьбі зі смертельною хворобою

16:34, 20 грудня 2017
Суспільство
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Нова медустанова буде спеціалізуватися на лікуванні ниркової недостатності.

Відкриття Центру гемодіалізу вирішить проблему черги за діалізом

В Одесі відкрито найбільший в Україні Центр гемодіалізу. Нова медустанова буде спеціалізуватися на лікуванні ниркової недостатності. Створення центру було ініційовано головою Одеської обласної держадміністрації Максимом Степановим.

«Ниркова недостатність - смертельна хвороба, якщо вчасно не забезпечити пацієнта лікуванням. В Одеській області кожна друга людина з таким діагнозом вмирала, - повідомив Максим Степанов. - Відкриття Центру гемодіалізу вирішить проблему черги за діалізом в Одеській області на 100%».

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За даними департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, в Одеській області замісну терапію на хронічну ниркову недостатність потребують близько 700 пацієнтів. Станом на 1 грудня 2017 року одержували гемодіаліз 246 осіб. Ще 134 людини перебували в черзі в зв'язку з дефіцитом місць.

При нирковій недостатності організм втрачає здатність фільтрувати кров від токсичних речовин, без надання медичної допомоги це призводить до смерті.

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