Складено Top-100 українських менеджерів

Рейтинг «ТОП-100» (щорічний рейтинг «Інвестгазети») «Найкращі топ-менеджери України» цього року покинули одразу 14 керівників металургійних підприємств і гірничо-збагачувальних підприємств, повідомив головний редактор журналу «ТОП-100. Найкращі компанії України» Василь ПОВОРОЗНИК на прес-конференції в середу.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що такі корективи до складу учасників рейтингу внесла світова фінансова криза.

Загалом за наслідками рейтингу перше місце зайняли одразу п`ять керівників компаній, набравши максимальну кількість балів: гендиректор "Метінвесту" Ігор СИРИЙ, президент "Київстар Дж. Ес. Ем." Ігор ЛИТОВЧЕНКО, гендиректор ДПЕК Максим ТИМЧЕНКО, президент компанії "Інком" Олександр ФЕДЧЕНКО та гендиректор компанії з виробництва будівельних сумішей "Хенкель Баутехнік" Володимир СОХА.

Нагадаємо, торішній рейтинг найкращих менеджерів очолював Максим ТИМЧЕНКО.

Крім того, у рейтингу цього року втратили провідні позиції банкіри, проте число учасників від фінансових установ збільшилося рівно вдвічі - до 30 осіб.

Цього року рейтинг "ТОП-100" поповнився новим галузевим рейтингом - найкращі ріелтори. На сьогодні в Києві працює тільки 100 ріелторських компаній, хоча ще навесні минулого року їх кількість перевищувала 1 тис.

До рейтингу також увійшли шість успішних бізнес-леді, проте жодна з них не змогла пробитися в першу двадцятку. Водночас кількість жінок-керівників зросла на одну, порівняно з минулим роком.

Довідка УНІАН. Рейтинг "ТОП-100" щороку публікує видавництво "Економіка". Методологія цього дослідження заснована на анкетуванні топ-менеджерів найбільших підприємств країни. Кожен керівник оцінював колег у своєму сегменті ринку за п`ятьма критеріями.