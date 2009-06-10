Ющенко про уряд, геологію, природні ресурси і тіньове відчуження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернув увагу правоохоронних органів на порушення у роботі НАК «Надра України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося на його зустрічі з міністром охорони навколишнього природного середовища України Георгієм ФІЛІПЧУКОМ, першим заступником генерального прокуратура Тетяною КОРНЯКОВОЮ, головою СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ та першим заступником глави Секретаріату Президента - представником Президента у Кабінеті міністрів Олександром ШЛАПАКОМ.

Основною темою зустрічі стала ситуація у сфері надрокористування, зокрема, законодавче врегулювання галузі та діяльність НАК «Надра України».

Президент вказав на те, що недосконалість законодавства щодо надрокористування стримує розвиток геологічної галузі, створює передумови для нераціонального використання надр та корупції в цій сфері. Він нагадав, що неодноразово звертався до уряду з вимогою забезпечити підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення, використання й охорони надр.

Ще 28 лютого 2008 року вийшов указ Президента України №173/2008 «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання гірничих відносин». Проте найболючіші питання у цій сфері залишаються неврегульованими, роками не вирішується питання щодо прийняття нової редакції Кодексу України про надра.

За словами Президента, така ситуація дозволяє уряду щороку встановлювати нові «правила гри» при наданні дозволів на користування надрами. Прийняття кожного року нової редакції такого порядку негативно позначається на діяльності суб`єктів господарювання. Щорічне зволікання уряду з прийняттям відповідних рішень призводить до припинення процедури видачі дозволів щонайменше на 3-5 місяців. За інформацією Генеральної прокуратури України, за 2004-2008 роки не розглянуто майже 1 тис. заяв на одержання спеціальних дозволів. Під час надання спеціальних дозволів значною мірою ігноруються конкурсні засади. Так, протягом 2008 року проведено лише 4 аукціони, на яких продано 70 спеціальних дозволів загальною вартістю 73,1 млн. грн. (на сьогодні до бюджету надійшло 47,6 млн. грн.). Поряд з цим, без проведення аукціону надано 98 спеціальних дозволів.

У темі діяльності НАК «Надра України» Президент назвав три основні проблеми: погіршення діяльності у 2008 році та пропозиції щодо реформування компанії; інвентаризація майна компанії та відчуження її активів; діяльність дочірнього підприємства НАК «Надра України» «Полтаванафтогазгеологія» та ризик втрати державою Сахалінського нафтогазоносного родовища.

Президент нагадав, що НАК «Надра України» була створена у 2000 році з метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах. До складу НАК увійшли 14 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств. Компанія разом із дочірніми підприємствами володіє 51-м спеціальним дозволом на користування надрами, у т.ч. 39 - на користування вуглеводною сировиною.

Проте, констатував глава держави, НАК «Надра України» не досягла мети та не виконує поставлених перед нею завдань. Результати діяльності компанії щороку погіршуються, однак реагування менеджменту не досить ефективне. Для прикладу, у 2008 році компанія здійснювала дослідно-промислову розробку лише на 9 родовищах нафти і газу, проти 24 у 2007 році. Обсяг буріння нафтогазових свердловин склав 22,5 тис. погонних метрів, проти 33,5 тис. метрів у 2007 році. Суттєво зменшився видобуток вуглеводневої сировини. Зокрема, видобуток нафти становив у 2008 році лише 29,6 тис. тонн, проти 44,5 тис. тонн у 2007 році. Отриманий дохід компанії у 2008 році зменшився, порівняно з попереднім роком, на 36,5% і становив 380,7 млн. грн.

Президент також нагадав, що відповідно до пропозицій реформування НАКу, передбачається створити на базі активів НАК «Надра України» Державне акціонерне товариство «Надра Ресурси України». До статутного капіталу новоствореного товариства планується передати державні пакети акцій геологічних підприємств і майно окремих дочірніх підприємств НАК та індивідуально визначене майно (спеціалізоване майно та обладнання для параметричного та пошукового буріння).

В.ЮЩЕНКО висловив застереження щодо того, що вилучення з компанії активів в умовах кризи дозволить більш ефективно ними розпорядитись. Створення ДАТ «Надра Ресурси України» може зумовити тіньове відчуження з державної власності геологічних підприємств, які планується передати до його складу. Відповідно, реорганізація НАК «Надра України» таким шляхом може зумовити значні втрати держави.

Президент наголосив, що насамперед необхідно провести інвентаризацію майна компанії. Незважаючи на неодноразові доручення уряду, звернення Служби безпеки України, керівництво НАК «Надра України» до цього часу не забезпечило її проведення. Натомість керівництвом НАК запропоновано відчужити окреме майно, що внесено державою до статутного капіталу підприємства.

Наприклад, за умов щорічного зниження показників розвідки, керівництво компанії пропонує продати бурові установки, які не були в експлуатації. Президент повідомив, що має звернення працівників геологорозвідувальних підприємств, у яких вони просять захистити від тиску, що чиниться на них керівництвом НАК з метою погодження відчуження необхідного виробничого устаткування, спеціальної техніки та об`єктів нерухомості.

Глава держави констатував, що належним чином не вирішено питання діяльності дочірнього підприємства НАК «Надра України» «Полтаванафтогазгеологія».

Підприємство, що було флагманом геологічної галузі, в активі якого 85 відкритих родовищ нафти та газу, на якому у 90-ті роки працювало 12 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, нині знищено: за один рік підприємство було позбавлено усіх дозволів на розвідку вуглеводнів. Спеціальні дозволи на користування надрами на великі та перспективні родовища нафти та газу були переоформлені на приватні структури, а розмір частки НАК «Надра України» у статутному фонді цих підприємств було зменшено з 51% до 0,07%. 19 бурових верстатів для глибокого буріння вартістю понад 150 млн. дол. США були передані за безцінь тим же приватним структурам. У результаті цього спеціалісти з великим досвідом роботи опинилися безробітними (за рік було скорочено понад 50% працівників).

Також Президент навів приклад, коли на початку цього року практично за безцінь (1,7 млн. грн.) приватній компанії було передано права на користування геологічною інформацією Сахалінського родовища. Матеріали, які стали результатом мільярдних затрат (близько 2,5 млрд. грн.), вкладених на геологічне вивчення родовища, праця цілого покоління стає власністю недержавної структури. «Внаслідок цієї оборудки фірма, яка фактично не має відношення до розвідки Сахалінського родовища, може набути переважне право на отримання ліцензії на промислову розробку 15 млрд. кубічних метрів газу», - констатував Президент.

Окремо під час зустрічі глава держави порушив тему формування природно-заповідного фонду, утримання та розвитку заповідників, природних парків та інших особливо цінних територій. Він повідомив про плани провести в липні в одному із заповідників окрему нараду, присвячену цим питанням, за участі керівництва міністерства, директорів заповідників і обговорити проблемні питання розвитку заповідної справи.