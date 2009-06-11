Ющенко сьогодні прийде на відкриття агропромислової виставки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 11 червня о 12.00 візьме участь у відкритті ХХІ Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку «АГРО-2009».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відкриття відбудеться в Національному комплексі «Експоцентр України», проспект Академіка Глушкова, 1.

XXI Міжнародна агропромислова виставка-ярмарок «Агро-2009» пройде 11-14 червня - вперше на двох територіях - Національного комплексу «Експоцентр України» та Виставкового комплексу «Чубинське» Корпорації «Украгропромбіржа». У рамках заходу також пройде низка спеціалізованих виставок.

Очікується, що участь у «АГРО-2009» візьмуть близько 2000 вітчизняних та 200 іноземних компаній з Росії, Білорусі, Молдови, ФРН, Данії, Чехії, Голландії, Франції, Польщі, Китаю, дилерів закордонних фірм, що працюють в агропромисловому комплексі України.