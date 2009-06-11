Як українські батьки ставляться до зовнішнього тестування (опитування)

Українські батьки ставляться до зовнішнього тестування неоднозначно, свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Ставлення батьків до зовнішнього незалежного тестування», проведеного Інститутом Горшеніна у рамках річної програми досліджень «Проект країни» у червні 2009 року.

Згідно з даними, переданими агентству УНІАН, переважна більшість батьків дітей старшого шкільного віку знає, що вступ до вищих навчальних закладів відбувається за результатами зовнішнього незалежного тестування. Зокрема, на це питання позитивно відповіли 88,3% опитаних, і лише 11,7% респондентів сказали, що не знали про це.

За результатами проведеного соціологічного дослідження експерти Інституту Горшеніна дійшли висновку, що думка батьків про зовнішне незалежне тестування є неоднозначною. Так, про позитивне ставлення до нової системи вступу до вищих навчальних закладів заявили 38,7% опитаних. І майже така ж кількість респондентів (39,5%) ставиться до нововведення негативно. Кожен десятий з опитаних батьків (10,4%) не визначився зі ставленням до зовнішнього тестування, а 11,4% - байдуже.

Більше третини українських батьків вважають, що введення зовнішнього тестування вирішить проблему корупції у вищих навчальних закладах (38,1%). Майже стільки ж респондентів (36,9%) дотримуються думки, що через введення зовнішнього тестування школярі зосередили увагу лише на профільних предметах і вважають, що інші предмети вивчати необов’язково. Заявили про те, що незалежне тестування зробило безглуздим проведення шкільних випускних іспитів, 34,2% опитаних, а 26,5% відзначили, що введення нової вступної системи зрівняло шанси на вступ у ВНЗ випускників, що мешкають у містах і сільській місцевості. Натомість 22,8% батьків українських школярів скаржаться, що незалежне тестування фактично знецінило шкільні медалі.

62,3% батьків висловили думку, що незалежне зовнішнє тестування обов’язково має відбуватися державною мовою. Менше третини респондентів (27,8%) вважають, що це необов’язково. При цьому кожен десятий (9,9%) ще не визначився з мовного питання.

Інститут Горшеніна провів всеукраїнське телефонне опитування «Ставлення батьків дітей старшого шкільного віку до зовнішнього незалежного тестування» з 8 по 10 червня у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі.

Всього, згідно з випадковою вибіркою, опитано 1000 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.