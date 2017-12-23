На Сумщині попрощались з загиблим в АТО бійцем 25-ї повітряно-десантної бригади

У місті Тростянець Сумської області попрощалися з бійцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Олексієм Оріхівським, який 21 грудня загинув у зоні проведення антитерористичної операції.

Читайте такожУ Житомирі попрощалися із загиблим в АТО 24-річним бійцемЯк повідомив кореспондента УНІАН мер Тростянця Юрій Бова, поховали бійця сьогодні на Алеї Героїв центрального кладовища міста.

За словами мера, провести воїна в останню путь зібралися близько 500 осіб: родичі, друзі, бойові побратими, представники влади.

Оріхівський, 1982 року народження, житель села Кам’янка Тростянецької ОТГ.

Загинув 21 грудня під Авдіївкою Донецької області.Захищав Україну від російської агресії із 2014 року, коли добровольцем пішов у зону АТО. З 2015 по 2017 роки Оріхівський служив у Збройних силах України за контрактом.