У Криму на п'ятницю й суботу оголошено штормове попередження
20:11, 11 червня 2009Суспільство
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Повідомлення МНС
Штормове попередження оголошено в Криму на п`ятницю й суботу в зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.
Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі кримського управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.
«12 й 13 червня на території кримської автономії очікуються сильний дощ, місцями град, гроза, шквальний вітер до 15-20 метрів за секунду», - йдеться в повідомленні.
Інформацію про штормове попередження направлено головам районних і міських державних адміністрацій, керівникам аварійних і комунальних служб регіону.
МНС нагадує: в разі виникнення НС потрібно телефонувати 101.
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