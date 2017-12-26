У Запоріжжі створили рекордну ялинку з автомобілів (відео)

10:36, 26 грудня 2017
Суспільство
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Учасники святкового флешмобу назвали своє творіння "Ялинкою єднання".

Просто неба вчора надвечір зібралися 270 машин. Від прикрас не відмовилися - для більшого ефекту оздобили автомобілі святковими іграшками, гірляндами й ліхтариками.

Не лишилися осторонь навіть патрульні. П'ять екіпажів з увімкненими маячками утворили мерехтливу верхівку "Ялинки єднання". Так її назвали самі учасники святкового флешмобу, йдеться у сюжеті ТСН.

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