У Запоріжжі створили рекордну ялинку з автомобілів (відео)
10:36, 26 грудня 2017Суспільство
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Учасники святкового флешмобу назвали своє творіння "Ялинкою єднання".
В Запоріжжі створили ялинку з автомобілів
Просто неба вчора надвечір зібралися 270 машин. Від прикрас не відмовилися - для більшого ефекту оздобили автомобілі святковими іграшками, гірляндами й ліхтариками.
Не лишилися осторонь навіть патрульні. П'ять екіпажів з увімкненими маячками утворили мерехтливу верхівку "Ялинки єднання". Так її назвали самі учасники святкового флешмобу, йдеться у сюжеті ТСН.
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