У Запоріжжі створили рекордну ялинку з автомобілів (відео)

Просто неба вчора надвечір зібралися 270 машин. Від прикрас не відмовилися - для більшого ефекту оздобили автомобілі святковими іграшками, гірляндами й ліхтариками.

Не лишилися осторонь навіть патрульні. П'ять екіпажів з увімкненими маячками утворили мерехтливу верхівку "Ялинки єднання". Так її назвали самі учасники святкового флешмобу, йдеться у сюжеті ТСН.