Партія регіонів вимагає терміново виділити кошти на ремонт ліфтів

Фракція Партії регіонів у Київраді вимагає від столичної влади вжити термінових заходів для врегулювання критичної ситуації у ліфтовому господарстві Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної фракції Партії регіонів, голова фракції Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО заявив, що у Києві склалася катастрофічна ситуація із заміною та ремонтом ліфтів, і якщо швидко не відреагувати на неї, то третина ліфтів у столиці може бути зупинена.

„З 18 тисяч ліфтів модернізації та заміні підлягає більше 6,5 тисяч – це ліфти, які пропрацювали більше 25 років. Держкомітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України вже почав проводити експертизу ліфтів міста Києва, строк експлуатації яких перевищив 25 років. Після експертизи аварійні ліфти будуть відключені”, - повідомив О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Він наголосив, що модернізація одного ліфту коштує 200 тис. грн., заміна – понад 500 тис. грн. За його підрахунками, необхідний ресурс на заміну ліфтів становить понад 3 млрд. грн.

„На 2009 рік у бюджеті на виконання Програми заміни та модернізації ліфтів передбачено лише 46 млн. грн. Але і вони підуть не на заміну ліфтів, а на покриття минулорічних боргів перед обслуговуючими підприємствами. А враховуючи те, що виділення цих грошей передбачено на кінець року, підприємства їх можуть взагалі не отримати”, - зазначив голова фракції.

Столичні «регіонали» стурбовані, що через безвідповідальне ставлення влади до ситуації у ліфтовому господарстві можуть повторитись випадки, коли через несправність ліфтів калічились люди.

„Із понад 1300 ліфтів Солом’янського району 470 експлуатуються більше 25 років, у 305 ліфтах необхідно провести експертизу, яка визначить ступінь їх справності. Вартість експертизи – майже 300 тис. грн. Таких грошей у бюджеті району немає. Один за одним ліфти зупиняються, а підприємства, які обслуговують ліфти, заявляють, що ремонтуватимуть їх лише після фінансування”, - прокоментував ситуацію О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

«Регіонали» вимагають від столичної влади негайно розпочати фінансування програми «Ліфт», а не чекати кінця року. Крім того, вони вимагають терміново перерозподілити кошти столичного бюджету і спрямувати їх на ремонт та заміну ліфтів, які перебувають в аварійному стані.

„У бюджет столиці закладено видатки, які не є терміновими порівняно із питаннями безпеки киян”, - стверджує О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Київська фракція Партії регіонів пропонує зняти видатки із закупівлі і будівництва різного роду автоматизованих систем та спрямувати їх на заміну аварійних ліфтів.

“Ми переконані, що без інформаційних електронних табло, керованих дорожніх знаків та метеонагляду сьогодні можна обійтись. А вивільнені кошти – це понад 110 млн. грн. – спрямувати на убезпечення киян від можливих трагічних наслідків”, - зазначив О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Свої вимоги і пропозиції фракція вже надіслала у КМДА.